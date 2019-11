Le manque de lumière et le froid peuvent cependant venir affaiblir la performance de ce système, lui donner un petit coup de pouce de façon très simple peut s’avérer plus qu’utile.

La douche alternée

5 gestes simples pour booster son système immunitaire - © gilaxia - Getty Images/iStockphoto

On connaît des réveils plus doux mais cette pratique donne du tonus et augmente notre résistance. Le principe est simple : Vous commencez avec de l’eau chaude, très chaude sur tout le corps, puis vous passez radicalement à l’eau froide : pied droit et jambe droite, pied gauche et jambe gauche, bras droit puis gauche, les fesses, le ventre et si possible, le torse.

Moyennement agréable les premières fois, mais très efficace pour être et se sentir plus tonique. Donc plus résistant.