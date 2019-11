5 gestes GREEN FRIDAY

" Black Friday "… Jour J !

Cet évènement commercial marque traditionnellement le coup d’envoi de la période des achats de fin d’année. Il se veut l’événement-symbole de l’hyperconsommation qui implique des surproductions de biens manufacturés énergivores en ressources, souvent non renouvelables et polluantes. C’est la ruée vers les dites bonnes affaires qui attisent une certaine frénésie pour décrocher l’objet tant convoité à un prix défiant toute concurrence. On est à l’affût de l’affaire du siècle, on concrétise un achat resté en sursis depuis des mois, on achète les cadeaux qui se hisseront, joliment enrubannés, sous le sapin ou dans la hotte du Saint patron… Le Black Friday est de tous les défis, de toutes les frénésies.

Le concept qui fait bon nombre d’adeptes et qui cajole le portefeuille a aussi son lot de réfractaires. La sensibilisation croissante à une consommation plus raisonnée fait son bonhomme de chemin et trouve toute sa résonance en la perspective de préservation de la planète, en ce consommer plus " malin ", en ce vivre autrement. La tendance se labellise "GREEN Friday". Une attitude qui s’élève face à l’hyperconsommation, une option qui optimise la récup. et la préservation de Dame nature. De plus en plus de collectifs se mobilisent à cette fin.

Que ce soit par plaisir, par conviction, en "contrefaçon", que ce soit partiellement ou radicalement… Si ce jour vous voulez le jouer plus " Green Friday ", voici 5 gestes à adopter pour être de cette tendance !