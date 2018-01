5 choses à savoir sur les gauchers

Jusqu'à une époque relativement proche, la particularité des gauchers était considérée comme un défaut, voire une tare. Ils étaient obligés d'apprendre à écrire de la main droite, ce qui les plaçait souvent dans une position très défavorable. Ils ont longtemps été marginalisés par nos sociétés et le sont encore à travers le monde.

Mais cette différence, loin d'être anodine, a des conséquences physiques, cérébrales et sociales.

Les gauchers sont plus créatifs

C'est une évidence, les gauchers sont artistes dans l'âme ! Tout simplement parce que la création n'exige souvent pas un sens de lecture de gauche à droite. L'artiste peut laisser libre cours à son imagination et créer de ses mains ce qu'il veut et dans le sens qu'il veut. Les gauchers peuvent donc utiliser leur œil directeur gauche et leur main gauche sans avoir l'impression de forcer à contre-courant. Ils peuvent investir l'espace comme ils veulent. Ils se montrent particulièrement doués dans les métiers manuels et artistiques. Parmi les gauchers célèbres, on retrouve Léonard de Vinci ou Michel-Ange.

Plus doués en musique également

Les gauchers peuvent également être meilleurs en musique. C'est le cas si le gaucher a su naturellement passer à un œil directeur droit. Il ne force alors plus pour lire la musique écrite de gauche à droite mais conserve en parallèle toutes ses facultés développées dans l'hémisphère droit du cerveau, notamment en actionnant sa main gauche pour jouer sur le clavier.

De meilleurs combattants

Sans que l'on ne sache pourquoi, les gauchers possèdent un poids de naissance inférieur à celui des autres bébés, une caractéristique associée à une santé plus fragile et qui pourrait donc représenter un désavantage évolutif. S'ils ont pu se maintenir jusqu'à nos jours, c'est qu'ils ont aussi des atouts : ils se battent mieux car ils bénéficient d'un avantage stratégique, l'effet de surprise. En résumé, lors d'un affrontement, le gaucher prend le dessus parce qu'il a l'habitude de s'opposer aux droitiers, alors que la réciproque est fausse. Cette hypothèse expliquerait notamment pourquoi les gauchers réussissent particulièrement bien dans les sports d'affrontement ou d'interaction, comme la boxe, l'escrime ou le tennis.

Marginalisés depuis toujours

Pas aussi méprisés et opprimés que les sorcières et autres êtres maléfiques, les gauchers ont pourtant longtemps été persécutés à travers l'Histoire. Exemples les plus probants, les textes bibliques. A travers ceux-ci, notamment, on retrouve une multitude d'allusions qui entretiennent un rapport inégal entre gauchers et droitiers. Le livre saint parle ainsi de " main sacrée " ou de " main juste " pour évoquer la main droite. Son opposée du côté gauche, elle, n'est évoquée qu'en termes péjoratifs tels que " main profane " ou " main du péché ". Même les expressions populaires œuvrent dans le sens d'une marginalisation des gauchers, comme " être gauche " ou " avoir deux pieds gauches ", qui signifient une certaine maladresse.

Ils réfléchissent probablement plus vite

Les gauchers pourraient accéder aux hémisphères de leur cerveau plus rapidement et plus efficacement, ce qui se traduit par un traitement plus rapide de l'information.

Des chercheurs ont confié à des participants gauchers une tâche qui leur permettait de mesurer le temps de transfert entre les hémisphères, et une autre qui nécessitait de se servir des deux hémisphères en même temps. Ces travaux ont démontré que les gauchers traitaient l'information plus rapidement d'un hémisphère à l'autre, un atout cognitif qui pouvait les avantager dans des activités comme les jeux vidéo ou le sport.

Il existe en effet une théorie qui avance qu'en grandissant dans la minorité des gauchers, certains enfants finissent par acquérir une construction mentale privilégiant l'individualité. Cet état d'esprit peut les prédisposer à développer des traits de caractère comme l'indépendance et l'anticonformisme, qu'on peut facilement associer à la créativité et l'innovation.

L'article original est à lire sur RTBF Tendance...