5 astuces pour se rafraichir durant la canicule

Voici 5 petites astuces fraîcheur pour faire baisser la température de votre corps et moins souffrir de la chaleur en cette semaine de canicule. Elles peuvent paraître simples mais encore faut-il les connaître !

La semaine qui s'annonce devrait apporter son lot de records de chaleur pour un mois de juin. La barre des 40 degrés pourrait bien être franchie dans plusieurs régions au cours de la semaine. Et qui dit fortes chaleurs dit insolation, coup de chaleur, déshydratation, fatigue, maux de tête, crampes, avec des conséquences plus ou moins graves pouvant aller jusqu'au décès.



En plus des conseils classiques pour mieux supporter la chaleur (porter des vêtements amples, clairs, en coton ou lin ; éviter les heures les plus chaudes et de faire des efforts ; boire régulièrement ; utiliser un brumisateur, etc.), voici 5 astuces simples et efficaces, aussi bien chez vous que sur votre trajet ou au bureau.