5 astuces déco pour relooker sa cuisine à moindres frais

Il suffit bien souvent de peu pour redonner une seconde jeunesse à sa cuisine et cela à moindres frais. Un peu d’huile de bras et de créativité permet de conférer un tout autre style ou un nouvel éclat à cet espace de vie. Déterminer le style qui vous convient afin d’orienter correctement vos choix vers une tendance soit rustique, moderne, contemporaine, épurée,… C’est vous qui voyez ! Enfin presque. Tous les goûts sont dans la nature on le sait mais n’hésitez pas à titiller votre inspiration sur la toile, c’est un trésor d’idées qui pourront enclencher et déterminer votre préférence. Et puis surtout, l’ambiance globale de cet espace de vie est importante en soi déjà, selon la luminosité qui règne en cette pièce, selon le style de vos meubles, selon l’architecture de cet espace, si votre cuisine est ouverte ou fermée sur un autre lieu de vie… Tout ceci orientera également vos décisions. Un espace sombre invitera davantage à prendre l’option de couleurs claires ou vives afin d’égayer le tout ou l’ajout de quelques éléments en bois viendra réchauffer le tout. Toutes les astuces sont à portée de main pour créer votre cuisine de rêve. Ça y’est, vous êtes déterminé, vous avez défini le style et la tendance que prendra désormais votre cuisine compte tenu de sa structure architecturale de base. Vous voilà fin prêt à concrétiser le relooking de votre cuisine.

Il n'y a pas plus simple pour transformer cet espace de vie grâce à quelques coups de pinceaux ou de rouleaux. Il suffit vraiment de ce tout petit rien mais qui changera tout et qui relookera totalement votre cuisine. Un simple pot de peinture adapté aux matériaux de vos meubles et le tour est joué, ce sera du plus bel effet pour un mini budget. Si vous êtes d'humeur fantaisiste, osez la couleur jaune – ocre, c'est très tendance. Sinon, partez dans des tons beaucoup plus neutres, l'idéal pour agrémenter par la suite par des petites touches de couleur avec quelques plantes vertes, ou des chaises très colorées pour jouer le contraste, ou via une crédence qui sera l'élément déco essentiel pour conférer du style à votre pièce de vie.

Après avoir repeint les meubles de sa cuisine, on peut parfaire le relooking de cette pièce en peignant le carrelage de la crédence. On veillera à utiliser une peinture spéciale qui, à l'usage, résistera aux projections de graisse, d'eau et autres salissures liées à la cuisson ou au lavage. Il en existe d'ailleurs en adhésif, c'est on ne peut plus facile à poser et vous pourrez aussi vous jouer de quelques bandelettes que vous viendrez positionner çà et là selon vos envies. VOus créerez ainsi quelques zones spécifiques avec cet ustensile déco. La crédence donne de l'originalité à votre pan de mur, du graphisme, du peps si vous avez opté parallèlement à cela pour des placards blancs ou noirs – des tons assez neutres. Jouez-vous donc de la crédence fantaisie, ce sera un tout bon choix très tendance.

Changer le plan de travail de votre cuisine est une belle idée. Et oui, ça va souvent de pair avec le nouveau coloris de vos placards, pour se jouer d'une belle harmonie et pour parfaire la tendance que vous voulez conférer à votre espace de vie. Son matériau est déterminant pour l'ambiance recherchée. En bois, il donnera un peu de chaleur si vos meubles sont de coloris assez neutres, si votre pièce est sombre, si le carrelage de votre cuisine est terne, si votre espace a déjà quelques éléments comme des poutres en bois, ce sera la touche de rappel. Le bois réchauffera vraiment le tout. Autre tendance qui a vraiment la quotte : l'imitation béton ou marbre, c'est du plus bel effet. Là aussi, des adhésifs reproduisent ces matières en véritable copie conforme, plus vrai que nature !

C'est le minuscule détail qui fait toute la différence : changer les poignées des portes. Des poignées en cuir, en inox, en bois,… Chaque matière et surtout chaque forme finiront le travail accompli. C'est la touche finale qui habille, qui peaufine, qui souligne l'ambiance créée… Sobriété ou fantaisies peuvent aussi être de la partie selon vos envies.

Vous pouvez changer la couleur de vos placards, les poignées, la crédence, changer de plan de travail, rechercher un style épuré ou plus contemporain, si le coloris de vos murs de cuisine est hors contexte, l'effet escompté ne sera pas au rendez-vous. Imaginez des placards blancs avec un carrelage blanc et des murs blancs,… Il va manquer la petite touche de couleur qui va mettre l'un ou l'autre élément en avant. La pièce est un tout, chaque élément et matériau y jouent son rôle pour créer une ambiance. Osez mettre un mur en couleur vive si vous avez des placards clairs, osez un mur sombre avec des placards anthracite par exemple si ceux-ci sont agrémentés d'une crédence graphique, ou d'accessoires flashy,… Ces quelques travaux peuvent ainsi réinventer votre espace cuisine à moindres frais, un petit relooking est parfois du plus bel et grand effet. A mettre au menu du jour !