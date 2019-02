5-4-3-2-1… Une méthode efficace pour réduire l'anxiété

Cette méthode simple, rapide et discrète consiste à focaliser son attention sur les éléments qui nous entourent pour retrouver rapidement calme et sérénité en cas de crise d’angoisse.

Et on commence par la vue, puisque la première étape consiste à regarder autour de soi et à identifier précisément 5 choses qui font partie de l'environnement. Ensuite, on identifie successivement 4 choses que l'on peut entendre , 3 choses que l'on sentir par le toucher (une bague à un doigt, les pieds dans les chaussures...), 2 choses que l'on peut sentir par l'odorat et enfin 1 chose que l'on peut goûter (le goût de l’intérieur de la bouche, une gorgée d'eau...).

Les personnes en proie à l'anxiété ne savent que trop bien à quel point cet état psychologique peut gâcher le quotidien. Montées soudaines de stress, crises de panique, paralysie insurmontable... Autant de réactions qui peuvent considérablement impacter la qualité de vie. S'il est bien sûr très difficile de reprendre le contrôle dans ces situations, une méthode simple peut faciliter et accélérer un retour à la normale.

Détourner ses pensées de la cause de l'anxiété

Ces étapes visant à faire redescendre la pression peuvent s'opérer plus ou moins rapidement et leur efficacité ne fait aucun doute auprès de la praticienne américaine qui est elle aussi sujette à l'anxiété sociale.

"Focaliser son attention sur les sens permet de s'ancrer dans le présent et le décompte des objets interrompt la confusion de nos pensées", explique Ellen Hendriksen.

L'exercice peu contraignant a en effet l'avantage de déplacer les pensées vers les éléments du décor et détourne ainsi de la cause principale de l'anxiété. La pratique de la pleine conscience est désormais bien connue pour combattre les addictions, la dépression, réduire la pression sanguine et le niveau de stress.

La prochaine fois que vous commencerez à avoir des bouffées de chaleur, que vous sentirez l’angoisse vous envahir... Respirez profondément et ouvrez-vous à ce qui vous entoure en pensant aux cinq étapes-clés de cette méthode. Avec un peu de concentration et de bienveillance envers vous-même, un retour au calme rapide et un apaisement significatif sont possibles.