45 minutes avec Patrick Bruel!

Le dernier album de Patrick Bruel Ce soir on sort est toujours en tête des ventes en Belgique. Les concerts s'annoncent : février et mai à Forest National. Patrick Bruel sera également aux Francofolies de Spa le 20 juillet prochain. ( www.francofolies.be )

Alors regarde : cet album provenait d'une urgence. C'était un album vital pour moi. Il me réveillait la nuit. J'ai beaucoup aimé le faire. Je me sentais en phase avec des films comme "Un monde sans pitié" ou "Le cercle des poètes disparus". Je me sentais en phase avec des artistes. J'ai eu de la chance de correspondre à une demande. J'aurais pu la même énergie et ne pas rencontrer les gens.