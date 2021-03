Et si on allait au Rouge-Cloître à Auderghem pour découvrir le monde de Foerster qui nous fait plonger dans de l’humour fantastique ?

Philippe Foerster est un scénariste et dessinateur belge. Plus jeune, il effectue ses études à la section bande dessinée de l’Institut Saint-Luc à Bruxelles. Il y suit l’enseignement de Claude Renard et y fait, entre autres, la connaissance de Philippe Berthet, Antonio Cossu, François Schuiten et d’Andreas.

Pendant plus de 20 ans, il réalisera de nombreux récits en noir et blanc au sein desquels humour noir et fantastique sont étroitement entrelacés. Vous vous souvenez peut-être de L’appel du fossoyeur, Instants damnés ou encore La raison du plus mort. Son style, son oeuvre graphique s’inscrit dans la lignée de Willy Vandersteen, le papa de Bob et Bobette.

Plus tard, Philippe Foerster retrouvera Pinocchio devenu adulte avec la série Gueule de bois et il ne manquera pas non plus de re-visiter le western dans La Frontière.