4 produits pour prendre soin de sa maison et qui ne polluent pas

Et si on supprimait les 12 bidons de produits divers et variés qui encombrent notre placard et qui polluent la planète ? Au lieu de choisir un produit d’entretien spécifique pour chaque pièce, surface, style différent, plein de produits chimiques voir toxiques, on vous propose de vous contenter de 4 produits qui seront utilisables pour toute la maison.