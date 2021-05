4 activités à tester absolument pour ne rien rater de Limbourg!

C'est un des plus beaux villages de Wallonie. Car oui, Limbourg ne fait pas partie de la province du Limbourg. On y parle français, on y admire la Vesdre et on y trouve de jolis souvenirs à créer.

1. Bilstain Aventure Si vous avez envie de faire une balade en trottinette électrique, cette activité est parfaite pour vous. Ici, on profite du pays de Herve autrement. En s'amusant. Et surtout, en s'aventurant hors des sentiers battus, là où on a un panorama sur le massif ardennais à couper le souffle! De quoi attirer les débutants comme les aguerris. Bilstain Aventure propose quatre formules et chacune est adaptée à un niveau (parcours de 8, 14, 16 ou 18 kilomètres). Le prix: 30 euros. Le contact: 0497 49 80 08.

2. Wolf Center Amateurs de loups, cette asbl devrait vous intéresser. Située à Bilstain, elle propose des workshops à ceux qui aiment et souhaitent mieux comprendre les comportements de cet animal fascinant. Ici, les loups sont protégés. Ils vivent dans la nature mais en captivité. L'occasion d'en apprendre plus sur eux et de veiller à leur bien-être. Il est aussi possible de faire un don pour la rénovation de 2 enclos pour les loups, pour l'entretien du domaine ou encore pour du matériel éducatif. Pour en savoir plus: 00 32(0)479/715344

3. Inven'terre Vous aimez la nature et vous souhaiter participer à un projet qui allie la production alimentaire locale et durable, la sensibilisation et l’animation? Bienvenue alors chez Inven'terre, cultiv'acteur d'avenir! Ici, on aide les jeunes maraîchers à s'installer en partenariat avec des acteurs de cette belle région. Comment? En ouvrant les bras à celles et ceux qui veulent voir leur terre évoluer vers une résilience alimentaire, celles et ceux qui ont à coeur de transmettre des valeurs saines à leurs enfants et petits-enfants. Intéressé(e)s?info@inventterre.be

4. Limbourg encadré Si vous cherchez les plus beau points de vue, voici la solution! Limbourg encadré propose 7 cadres répartis sur le territoire limbourgeois, avec les vues les plus belles. Pour en profiter, soit vous suivez un parcours balisé, soit vous y allez en voiture. Tout est possible. Et le spectacle naturel vaut le déplacement. Plus d'infos: +32 494 59 55 91 et limbourg.tourisme@gmail.com.

