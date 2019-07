3 endroits insolites pour vous rafraîchir !

La Belgique est en alerte rouge ! La canicule est bel et bien là ! Avec toute l'équipe, on a cherché trois endroits dans lesquels vous pourrez vous rafraîchir.

Notre premier bon plan nous emmène du côté des supermarchés et des chambres froides. Christophe Dehanscutter, directeur de la vente pour le magasin "Colruyt" invite les clients à venir leur rendre visite : "Naturellement, tous les gens qui veulent venir faire un tour chez nous sont les bienvenus. Nous savons qu'il y a des gens et, spécifiquement sur les réseaux sociaux, qui disent que c'est le meilleur endroit où rester pour l'instant. Nous allons les accueillir parce que ce sont de potentiels futurs clients". Vous pouvez y rester une heure, deux heures, trois heures... mais il ne faut pas pour autant s'éterniser : "Si des personnes essaient d'y passer la nuit ou la journée entière, on va intervenir mais ça ne s'est encore jamais vu. Et dans le cas où on doit faire une intervention, c'est toujours dans la bonne humeur que ça se passe et sur le ton de l'humour". Quand on connaît la température des frigos, nous n'avons pas de mal à croire que ces clients sont nombreux : "La temperature varie entre 10 et 15 degrés. C'est la température ambiante nécessaire pour les légumes et les produits frais".

Si les magasins ne vous plaisent pas, nous vous proposons notre deuxième bon plan : l'église ! L'abbé Benoît Ozeur, prêtre à Watermael Boitsfort et doyen à Bruxelles-sud : "La température moyenne est certainement de 20 degrés mais dans les vieilles églises bien sûr ! Là où il y a encore des pierres et où l'édifice a une protection passive. Il n'y a pas de restrictions si on s'assied calmement ou si on fait le tour tout doucement. Moi, je prendrais un bon petit livre ou un roman et je m'installerais dans l'église pour profiter de la tranquillité et du silence du lieu. Je n'y vois aucun problème en tout cas. Il faut prendre le temps d'habiter le lieu, de se sentir accueilli. Tout le monde est le bienvenu. Si on a une tenue décente, c'est mieux".

Enfin, si malgré la chaleur vous avez tout de même envie de faire du sport, il y a moyen d'en faire au frais à l'Ice Mountain Adventure Park en pratiquant le ski. Mathias Brutsaert est le responsable communication : "Sur la piste, il fait -6 degrés. Nous constatons une augmentation du nombre de personnes par rapport aux semaines précédentes surtout à cause de cette canicule. Nous faisons aussi des petites actions pour permettre aux personnes de venir se rafraîchir sur l'une de nos deux pistes. Ce qui est chouette c'est de se dire que le matin on est à la maison et, le soir ,au ski. Il s'agit d'une expérience et d'une sensation unique d'avoir l'impression d'être en hiver alors que nous sommes en pleine saison d'été".