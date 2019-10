Parallèlement aux 5 salons du Mariage de Bruxelles les 4,5 et 6 octobre prochain, AP Events organise son deuxième Festival du champagne de Bruxelles.

3 jours dédiés au champagne

2ème festival du Champagne à Bruxelles - © Tous droits réservés

Le Brussels Champagne Festival, ce sont trois jours dédiés à la découverte et à la dégustation de grandes comme de petites marques champenoises.

En famille ou avec vos amis, offrez-vous une coupe ou une bouteille à consommer sur place.

Profitez également des offres du festival pour commander et emporter vos champagnes. Musique, animations, huîtres et autres délicatesses vous seront proposées tout au long du week-end, pour une ambiance festive et gourmande.

Le Brussels Champagne Festival comprendra 26 producteurs de champagne et une quinzaine d’exposants divers proposant des délicatesses fines tels que foie gras, caviar, macarons, chocolats, etc.

Ce festival du champagne est réservé tant aux particuliers qu’aux professionnels. Les visiteurs auront également la possibilité de rencontrer les producteurs présents sur place et de passer directement commande afin d’être livrés avant les fêtes de fin d’année.

Le champagne est un vin que l’on peut déguster tous les jours. Notamment parce qu’il se marie avec quasiment tous les plats. Il existe en Champagne une telle diversité de vins, avec toutes les complexités, qu’il y en a pour tous les goûts.