29, le nouveau single de Loïc Nottet

Après l'immense succès de son premier album "Selfocracy" paru en 2017 et une tournée à guichets fermés, le jeune belge Loïc Nottet nous avait présenté le hit "On Fire".



Aujourd'hui, Loïc dévoile '29', son nouveau single et deuxième extrait du futur album. Alternant vibrations subtiles et puissantes, mélancolie et espoir, notes hautes et basses.... Loïc nous raconte l'histoire d'une rupture douloureuse qu'il a traversée. C'est de loin le titre le plus personnel que l'artiste a écrit et composé depuis 'Million Eyes'.



'29' est une pure démonstration du talent artistique de Loïc. Cette chanson a été co-écrit par Loïc Nottet et Sasha Skarbek (Miley Cyrus 'Wrecking Ball', James Blunt 'You're Beautiful' & 'Goodbye My Lover', Jason Mraz, Adele, Lana Del Rey...).



Une somptueuse ballade qui trouvera un écho en chacun de nous...



Retrouvez également Loic Nottet dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !