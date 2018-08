"21st Century Boy", le nouveau single de Mustii (Best Of)

Mustii rejoint l'équipe du 8/9 il y a peu pour la sortie de son nouveau single 21st Century Boy.

Attention, ne pas confondre Mustii avec Musti!!! On oublie le petit chat pour laisser place à l'artiste belge a la double casquette: l'acteur, qu'on a vu entre-autres dans "La Trève" et puis le chanteur.

En 2015, The Golden Age envahi les radios. Un 2ème single et un EP suivront.... et puis silence...

Je ne veux pas faire trop de choses en même temps sinon je fais les choses à moitié… donc je mets en pause

Il ne faut pas oublier que son premier métier, c'est acteur! Après plusieurs films (L’échange des princesses) et téléfilms (Je voulais juste rentrer chez moi), Mustii revient donc enfin à la musique avec un nouveau titre, prélude à un futur album: 21st Century Boy! Un titre qu’il avait interprété lors de la grande soirée hommage aux victimes du 22 mars.

Le nouvel album arrivera à la rentrée. Plusieurs dates de concerts sont déjà prévues : le 19 octobre à L'Ancienne Belgique, le 20 à Arlon, le 26 à Charleroi. Le 9 novembre à La Louvière, le 10 à Marche, le 17 à Liège. Le 7 décembre à Louvain-la-Neuve.

Vous pourrez aussi l'applaudir, sous son vrai nom, Thomas Mustin, au théâtre en 2019, puisqu’il interprétera le rôle d’Hamlet, notamment au Théâtre Jean Vilar (Louvain-la-Neuve) et au Wolubilis (Bruxelles).

L'agenda de Mustii est chargé !