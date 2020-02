2 semaines pour construire un hôpital, chez nous, ce serait possible ?

Les chinois ont construit un hôpital en moins de 2 semaines pour faire face au coronavirus. Confronté à la même urgence, notre pays serait-il capable de réagir de la même manière ? Qu’en pensez-vous ?

Aux César 2020, le film " J’accuse " de Roman Polanski arrive en tête des nominations. Le réalisateur est accusé de viols par plusieurs femmes. Doit-on dissocier l’artiste de son œuvre ? Peut-on aller applaudir un violeur ? A votre avis ?

Gand accueille une magnifique exposition consacrée à Van Eyck. Les visiteurs viennent de partout… mais il n’existe pas de catalogue en français, aucun accord de coédition n’a été trouvé. Les visiteurs francophones sont-ils encore les bienvenus ?

Le " Cash for cars " était une mesure lancée en 2018 par la suédoise, qui avait été annulée par la Cour Constitutionnelle. La N-VA veut relancer cette " allocation de mobilité " via une nouvelle proposition de loi. Faut-il relancer cette mesure ? Le belge est-il prêt à renoncer à sa voiture de société contre des avantages ?

Une enquête révèle que 43% des jeunes salariés aimeraient prendre une année sabbatique. Beaucoup en rêvent, peu la prennent. Pourquoi on n’ose pas si on en a tellement envie ? Et si vous preniez une année sabbatique, ce serait pour faire quoi ?

Et si pas, qu’est-ce qui vous en empêche ?

