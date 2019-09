19 septembre - Comment amener les jeunes à découvrir leurs compétences et leurs motivations ?

Philippe Halin est psychologue, formateur et coach. Il a mis au point avec un spécialiste de l’orientation à l’UCL la méthode "Projeter les films de ma carrière" pour accompagner les jeunes qui sortent de l’école et ne connaissent pas assez leurs compétences et leurs motivations...

La méthode...

19 septembre - Une méthode pour Comment amener les jeunes à découvrir leurs compétences et leurs motivations ? - © Tous droits réservés

La vie, ce n'est pas comme dans les films ! Et pourtant, quand on arrive au moment de choisir une direction, il est bien difficile de se projeter dans l'avenir en toute conscience de soi et de la réalité. Et quand on est parent, il est souvent difficile d'aider son grand jeune dans cette démarche.

Le professeur Frédéric Nils (UCL) et le Halin Prémont Enneagram Institute ont uni leurs compétences et leur expérience pour proposer une nouvelle et puissante méthode d’orientation des jeunes : ‘Projeter les films de ma carrière’

Le professeur Frédéric Nils forme à l’UCL les psychologues spécialisés en orientation. Il a mis au point une méthode en 4 étapes qui reprend le meilleur de toutes les recherches menées en psychologie vocationnelle. L’ennéagramme y a trouvé sa place naturellement, depuis la validation scientifique de sa version ‘jeunes’ et la confirmation de sa puissance quant aux questions de motivation.

Le Halin Prémont Enneagram Institute certifie des formateurs à l’usage de ses outils depuis 2010. Une vingtaine de formateurs certifiés en ennéagramme s’est formée avec le professeur Nils à sa méthode. De nombreux groupes de jeunes ont expérimenté cette méthode depuis 2 ans et les résultats sont très positifs.

La méthode repose sur 4 axes, 4 rôles que le jeune jouera pendant son parcours :