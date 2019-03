18h-20h, Les Enfoirés sont dans Viva en concert ce samedi!

Ce samedi, VivaCité en concert vous propose de (re)découvrir le show 2019 des Enfoirés !

En janvier 2019, les Enfoirés se sont produits six fois à l'Arena de Bordeaux.

Quarante-deux artistes ont fêté les 30 ans des Enfoirés! Les petits nouveaux Claudio Capéo et Slimane croisent Soprano, Zazie, Liane Foly, Lorie, Amel Bent, Amir...

Dans ce show 2019, Le monde des Enfoirés, le cadeau des 30 ans a disparu! Tous se lancent donc à sa recherche en remontant le temps et en reprenant des tubes d'aujourd'hui et d'hier.

Au menu : All by myself de Céline Dion, Quand je t'aime de Demis Roussos, Mourir d'aimer de Charles Aznavour, Tu es mon autre de Maurane et beaucoup d'autres!

L'hymne 2019, On trace, a été écrit par Vianney et est toujours classé dans le Tip Top.

Revivez ces deux heures de show exceptionnel sur VivaCité!

Pour rappel, si vous achetez le CD/DVD des Enfoirés, l'argent va aux Restos du coeur en France.

Soutenez les Restos du coeur belge ici : www.restosducoeur.be/fr