18ÈME ÉDITION DU FESTIVAL « PÉPITES, L’ART ET LES TOUT-PETITS » - © Tous droits réservés

Pourquoi emmener son bébé au théâtre ? - Quoi de Neuf - 10/05/2019 Dix-huit ans déjà que les festivals d’art pour les tout-petits fleurissent en mai, à Bruxelles et à Charleroi, et font le bonheur des bébés – dès 3 mois ! –, de leurs parents et des professionnels de la petite enfance, mais créent parfois l’étonnement du grand public.