1800 Seniors repassent leur permis chaque année

Le Cara, le Centre d’aptitude à la conduite et d’adaptation des véhicules, a reçu 7 099 dossiers entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, selon les derniers chiffres disponibles. Les personnes qui viennent passer un test d’aptitude à la conduite au Cara peuvent venir à la demande de leur médecin traitant, leur famille - sur base volontaire du candidat –, leur assurance. Il arrive aussi que la demande émane de la justice.

- Le Courrier' Réduire de 83 % la production de viande'

Voilà des chiffres qui vont faire beugler dans les étables. Pensez donc: réduire de… 83% la production de viande en Belgique. Voilà un des chiffres-clés du "scénario idéal" de Greenpeace pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur agricole et, plus globalement, réduire son impact sur l’environnement. Mais pour développer ses trois scénarios pour l’agriculture belge à un horizon de 30 ans (voir ci-dessous) et privilégier le troisième, l’ONG n’a pas voulu faire dans le dogme climatique, assure-t-elle.

-L'Echo ' La vente de smartphones poursuit son déclin mondial '

Depuis des mois, le marché du smartphone a une triste mine. Les derniers résultats publiés il y a quelques jours ne devraient pas réjouir les acteurs du secteur. Selon l'International Data Corporation (IDC), le cabinet qui a pris l'habitude de faire le bilan annuel, 2018 fut décevant. Pourtant, plus de 1,4 milliard d'appareils ont été vendus sur l'année. Des résultats qui ne semblent a priori pas vraiment inquiétants mais qui n'ont pas de quoi réjouir les Apple et autres. Car les ventes sont en recul depuis des mois. Le secteur en est désormais à son cinquième trimestre consécutif de baisse. Une première pour le secteur. La baisse annuelle pour 2018 est même plutôt marquée: -4,1% de ventes. Traduit en volumes, cela correspond à une diminution des ventes de 60 millions d'appareils.

-La Libre' Victime” de ses prix trop bas, Ryanair ne changera pas de cap'

Le fait est assez rare pour être souligné : la compagnie aérienne Ryanair a terminé un trimestre, le troisième selon le calendrier du transporteur irlandais, dans le rouge. D’octobre à décembre, Ryanair enregistre ainsi une perte nette de 20 millions d’euros. Rien de dramatique pour le transporteur irlandais qui prévoit toujours un bénéfice annuel (les années fiscales se terminent fin mars pour Ryanair) d’1 milliard d’euros, même si ce résultat est en très nette baisse par rapport à l’année dernière (1,45 milliard de bénéfices). La politique du “prix bas à tout prix” est-elle en train de se retourner contre Ryanair ?