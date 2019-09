18 septembre - Vivre la bienveillance au quotidien grâce à l'AïkiCom !

LVBDC/PC/18092019 - La vie du bon côté - 18/09/2019 - 17/09/2019 Christian Vanhenten, apporte aux enfants ainsi qu'aux enseignants et éducateurs - en difficulté face à des enfants souvent en conflit avec eux-mêmes et les autres - une méthode de détente et de déstress… Elle est peu connue en Belgique, c’est l’AïkiCom pour AïkidoCommunication.