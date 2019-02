Dix ans plus tard, Facebook devient le premier réseau social mondial, avec près de 2,32 milliards d’utilisateurs mensuels, soit plus d’un quart de l’humanité qui est ainsi inscrit sur le plus connu des réseaux sociaux. Et on peut (presque) tous le dire, il y a un avant et un après Facebook.

La DH : "15 ans de Facebook : le Belge parmi les plus gros accros "

Et au coeur de vos quotidiens...

-Le Soir 'Premiers pas vers un web plus vert '

Imago agrège les films et émissions produisant une réflexion sur les modèles dominants et proposant des alternatives à mettre en place. Par ailleurs, des moteurs de recherche alternatifs financent des projets environnementaux et sociaux.

I mago, c’est un petit Netflix. Il s’agit d’une plate-forme vidéo, la première du genre, dédiée entièrement à la production de vidéastes engagés dans la transition écologique. Les contenus empruntent deux voies différentes et complémentaires : la première consiste en une analyse critique des modèles dominants en place tandis que la seconde met en exergue des alternatives à ces modèles dominants.

-Sud Presse' Les box repas : le plan B des cuisiniers débordés !

Les box repas, c’était la tendance cuisine de 2018. Hello Fresh, Carrefour, Foodbag, Colruyt… s’y sont mis, avec un succès indéniable. Le principe est simple : vous commandez votre box sur le net. Selon l’opérateur, vous avez le choix : familiale, végétarienne, classique ou " rapido " pour des recettes express, la boîte vous est livrée ou est à retirer, et contiendra tout le nécessaire pour réaliser lesdites recettes. À vous d’avoir sous le coude du poivre, du sel, de l’huile de l’olive et du lait. En général, tout le reste des ingrédients est fourni.

-La Libre' A380 en péril : est-ce la fin du programme phare d’Airbus ?

Airbus n’a jamais envoyé un communiqué aussi lapidaire. Jeudi soir, l’avionneur européen stipulait être en discussions commerciales avec Emirates, les détails de celles-ci demeurant confidentiels. De quoi peuvent bien s’entretenir Airbus et son premier, son plus important client d’A380 ? Depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur une possible reconversion en A350 des vingt A380 commandés début 2018, assortis de seize options. Pour Airbus, ce retrait émirati signifierait très probablement la fin de son programme phare.