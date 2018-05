13ème édition des Journées de la Citoyenneté et de la Convivialité à Aywaille !

Ce week-end marque la 13eme édition des Journées de la Citoyenneté et de la Convivialité à Aywaille avec au programme, une quirielle d'animations proposées par des associations locales :



Pour le coté "citoyenneté:

Ce Samedi 2 juin : Journée de la Citoyenneté

- À 10h, on s'adressera à nos ainés avec une conférence intitulée " Vieillir aujourd’hui "

- À 14h pour le splus jeunes : " Respecter, pas harceler ", Spectacle des enfants du Conseil Communal des Enfants

Dimanche, c'est le coté convivial qui prime avec :

-La brocante d’Aywaille dès le petit matin et toute la journée sur le parking de la gare SNCB d'Aywaille, Place Marcellis (plus de 150 brocanteurs)

-Dès 11 heures " l'Ile aux enfants" qui rassemblera, dans le parc communal, les enfants et leurs parents autour d’animations gratuites, ludiques, didactiques, culturelles, multicolores et délassantes :

Un espace de 30 jeux en bois avec moniteurs, des balades à dos d'ânes, des châteaux gonflables, le parcours du survivant et le laser game de la société d’aventures ALATAG – Aywaille Adventure, l’atelier créatif des Gad’lis, le tour de chant de Valentine Colinet (The Voice 2017), des démonstrations et initiations pour tous aux danses populaires (Les Cabris du Val d’Amblève) et de rock (El Paso) et une animation musicale toute l’après-midi par Jo Vannerum aux claviers.

Nouveautés 2018 :

- Les Daporro’s, clowns-acrobates dans des prestations spectaculaires réparties tout au long de l’après-midi qui raviront petits et grands.

- Animations " Commune Maya " dans le cadre de l’Année de l’abeille

www.aywaille.be