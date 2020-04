10 usages non culinaires & surprenants de la fécule de Maïs

On connaît bien cet ingrédient qui est un bel allié lors de nos préparations culinaires, elle est notamment indispensable pour épaissir des crèmes, des soupes ou des sauces et est très utile pour la pâtisserie utilisée avec d’autres farines. Sans compter que la fécule de maïs fait le bonheur des adeptes du "sans gluten". Mais la "Maïzena" revêt bien d’autres atouts tant en cosmétique, pour les loisirs, pour l’entretien de nos maisons,… Voici un petit échantillon des pouvoirs magiques et insoupçonnés de ce produit subtilement épinglés par comment-economiser.fr

L’amidon de maïs calme les irritations de la peau, notamment les coups de soleil et les réactions cutanées. Mélangez 3 cuillères à soupe de fécule de maïs avec de l’eau froide pour former une pâte épaisse. Utilisez une boule de coton pour l’appliquer sur la peau, laissez sécher, puis rincez à l’eau chaude.

Vous pouvez fabriquer de la peinture maison pour les enfants en faisant bouillir de la fécule de maïs avec de l’eau jusqu’à ce qu’elle soit épaisse. Ajoutez du colorant alimentaire, remuez et utilisez-la pour peindre ! Cette peinture sans produits nocifs peut aussi s’appliquer sur la peau en guise de maquillage. C’est la même recette à laquelle on ajoute un peu d’huile végétale.

Pour apaiser une piqûre d’insecte ou d’ortie, appliquez une pâte de fécule de maïs. Elle permet de garder la zone propre et sèche tout en minimisant les démangeaisons. Pour cela, mélangez 3 cuillères à soupe de fécule de maïs avec de l’eau froide pour former une pâte épaisse. Utilisez une boule de coton pour appliquer sur la zone touchée.

L’ingrédient magique côté cosmétique

La fécule de Maïs s’invite en nos salles de bains et ce à plus d’un titre :

1. Pour faire un déo naturel : L’amidon de maïs contenu dans la Maïzena est une poudre très fine qui absorbe très bien l’humidité. Mélangez-en avec un peu de bicarbonate de soude et d’huile de noix de coco, et vous obtenez le meilleur déodorant naturel qui soit.

2. En guise de shampoing sec : Lorsqu’on est pressé, un bon shampoing sec, c’est vraiment très utile. Surtout si vous n’avez pas le temps de vous laver et sécher les cheveux. Ce shampoing va donner un aspect propre et dégraisser les racines !



3. Pour faire votre poudre libre pour le visage : Pour minimiser l’apparence des pores de la peau et faire tenir le maquillage sans qu’il ne brille, vous pouvez mettre de la poudre libre sur votre visage. Pour cela, pas la peine d’acheter une poudre super chère dans le commerce, car vous pouvez la faire vous-même. Avec 1 cuillère à soupe de talc et 1/2 cuillère à soupe de Maïzena, le tour est joué.

Le talc étant quelque peu controversé, à tort ou à raison, vous pouvez utiliser la fécule de Maïs seule, le résultat est bluffant. C’est testé et approuvé !

4. Pour réaliser votre poudre bonne mine : Vous pouvez fabriquer votre propre blush "bonne mine" bronzant entièrement fait maison. Il suffit de mélanger de la fécule de maïs avec de la poudre d’hibiscus ou de la cannelle moulue (ou les deux) pour trouver la couleur qui vous convient. Une vraie merveille, naturelle !

5. Pour profiter d’un bain apaisant & hydratant : Vous avez la peau sèche ? Offrez-vous un bain hydratant, apaisant et nourrissant. Ajoutez un verre de fécule de maïs dans l’eau pour soulager la sécheresse cutanée et les démangeaisons. Parfait pour les peaux qui tiraillent.