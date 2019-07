10 conseils pour partir serein sur la route des vacances

En ce début de vacances, il est quelques règles, quelques conseils qui sont bons de se rappeler pour adopter une "bonne conduite" et surtout pour que les vacances ne virent pas au cauchemar !

1- Rendez-vous chez le garagiste : il convient de bien choisir ses pneus et contrôler leur pression et leur usure afin de limiter les risques d'accident et penser à contrôler son système de freinage au moins une fois dans l'année ou tous les 10.000 km. Avant de partir pour un long voyage, il est aussi conseillé d'aller faire diagnostiquer l'état de la direction et des amortisseurs ainsi que vérifier la batterie et la climatisation;

2- Prendre soin de son confort visuel : porter une correction adaptée à sa vue, pour ne pas se fatiguer, et avoir une paire de lunettes de soleil avec là encore des verres adaptés, pour éviter toute gêne liée à la luminosité, l'éblouissement ou la réverbération. Tout en conduisant, il faut penser à reposer ses yeux, de jour comme de nuit, à bien les ré-humidifier par des battements de paupière;

3- Bien voir et être bien vu : nettoyer les vitres et les rétroviseurs avant de partir, vérifier l'état de son pare-brise et faire vérifier ses essuie-glaces pour qu'ils soient bien efficaces en cas de pluie. Il convient dans le même temps de régler son dispositif d'éclairage, de vérifier et de changer le cas échéant ses ampoules, pour bien voir, mais aussi être bien vu des autres;

4- Charger correctement son véhicule : il est fortement conseillé d'effectuer le chargement la veille du départ, les bagages les plus lourds devant être placés dans le coffre le plus bas possible. Tous les objets se doivent d'être bien arrimés, aussi bien dans le coffre que dans l'habitacle pour ne blesser personne;

5- Choisir ses horaires : afin d'éviter les embouteillages, il est préférable dans la mesure du possible d'éviter de partir lors des week-ends de chassé/croisé. A noter que certaines heures sont propices à la somnolence (la nuit entre 2h et 5h ou l'après-midi entre 13h et 16h) et qu'il est préférable d'éviter de conduire à ces moments-là. Enfin, ne pas se fixer d'heure d'arrivée, mieux rester détendu et pas (trop) pressé;

6- Ne pas oublier tous les équipements obligatoires : un gilet haute visibilité (à enfiler avant de sortir du véhicule en cas d'urgence), un triangle de présignalisation, un éthylotest homologué, une roue de secours et un jeu complet d'ampoules et de fusibles. Il est aussi conseillé, mais pas obligatoire, de posséder un extincteur à poudre, une lampe de poche, une ou deux couvertures de survie ainsi qu'une trousse médicale;

7- Avoir un comportement responsable : boucler sa ceinture de sécurité ainsi que celle de l'ensemble des passagers, toujours respecter les limitations de vitesse, les distances de sécurité et les pauses recommandées toutes les deux heures;

8- Faire face aux fortes chaleurs : boire beaucoup et se rafraîchir à l'aide d'un brumisateur, régler la climatisation de façon à ce que la différence entre les températures intérieure et extérieure soit modérée (de 4 à 5°C d'écart), faire davantage de pauses et ménager le véhicule en se garant à l'ombre et en installant un pare-soleil;

9- Gérer ses applications : se familiariser avec son GPS et régler sa destination avant de partir, ne pas hésiter à utiliser des programmes permettant d'être averti de travaux, d'accidents ou de dangers potentiels à venir sur la route;

10- Voyager à l'étranger : toujours se renseigner avant de partir sur les particularités de la réglementation en cours dans les autres pays européens traversés.

RTBF TENDANCE- AFP