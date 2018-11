10 choses qui rendent les enfants plus heureux ...

" L’un des plus grands bonheurs qui puissent nous arriver dans la vie est d’avoir une enfance heureuse. " – Agatha Christie

L’enfance est une période de découverte, de jeu, d’émerveillement, et d’amusement qui permet de découvrir le monde qui nous entoure. Mais également une période qui définit le reste de notre vie. Pour les parents, cette période peut provoquer un profond sentiment d’inquiétude, car ils cherchent à veiller à la bonne santé et au bonheur de leur enfant.

Voici 10 conseils scientifiquement prouvés pour aider à assurer une enfance heureuse et en bonne santé.

1. Reconnaissez ses efforts

Il est important de reconnaître quand l’enfant fait des efforts pour accomplir quelque chose et de le valoriser.

Les parents devraient davantage se concentrer sur le processus auquel l’enfant se livre, comme il se donne les moyens ou de se concentrer sur la tâche – sur ces choses spécifiques qu' ils font plutôt que d'user des "tu es si intelligent", "tu es si bon à cela" …

2. Valorisez les traditions familiales

Une famille qui fait de nombreuses choses ensemble est un bon signe d’un ménage stable; la stabilité étant un aspect important du développement de la petite enfance.

Selon l’Institut de développement des enfants, passer régulièrement du temps en famille a cinq principaux avantages: l’enfant se sent important et aimé; l’enfant observe des traits adultes positifs; les adultes peuvent observer et apprendre davantage sur les faiblesses de leur enfant afin de mieux le guider; l’enfant peut exprimer ses pensées et ses sentiments, et le parent et l’enfant développent du coup un lien plus fort.

3. Accordez-lui beaucoup de temps de jeu

La principale responsabilité d’un enfant est, ou du moins, devrait être de jouer. Oui, l’enfant finira par avoir des devoirs, des activités parascolaires, et ainsi de suite ; mais jusqu’à son adolescence, il devrait avoir la liberté de profiter de la vie.

Peter Gray, psychologue pour enfants et professeur au Boston College, déclare "Les enfants apprennent les leçons les plus importantes dans la vie des autres enfants, pas des adultes … ils ne peuvent pas apprendre, ou sont beaucoup moins susceptibles d’apprendre, dans les interactions avec les adultes. "

Alors, dites-lui "va jouer dehors! "

4. parlez de vos problèmes ailleurs

Le cerveau des enfants se développe à un rythme extraordinaire au cours de la petite enfance. Quand ils voient et entendent parler des problèmes d’adultes, et des incertitudes, l’état psychologique fragile de l’enfant peut être affecté négativement; cela peut le rendre inquiet et incertain.

Les enfants ne devraient pas entendre les conversations stressantes des adultes, ce n’est pas du tout le moment.



5. Apprenez-lui les avantages des émotions négatives

Presque tous les enfants ont des explosions spontanées de colère, d’envie, de tristesse, etc. Ce comportement présente une bonne source d’apprentissage pour les adultes.

Le Dr John Gottman à l’Université de Washington cite la tendance populaire des adultes à faire face à une " mauvaise conduite " d’un enfant en donnant une punition. Le mieux est de reconnaître le comportement en enseignant à l’enfant que tout le monde éprouve des émotions négatives, et en apprenant à l’enfant à faire face à ses émotions de manière constructive.

6. Donnez-lui le sens des responsabilités

Il est important de laisser les enfants avoir des responsabilités (par exemple, les tâches, les devoirs) sans les gérer.

Pourquoi? Selon les psychologues de l’ enfant, une quantité excessive de contrôle peut se manifester dans le développement de l’ enfant par une attitude de "je ne peux pas le faire seul ".

7. Créez des souvenirs heureux

Dans une étude multi-expérience menée par deux professeurs de Harvard, les adultes qui se souvenaient des bons souvenirs de l’enfance " (semblaient) avoir un plus grand sentiment de pureté morale. "

Les chercheurs notent que les participants " étaient plus susceptibles d’aider les expérimentateurs à une tâche supplémentaire, de juger un comportement contraire à l’éthique et de donner de l’argent à une œuvre de charité quand ils se souvenaient activement de leur enfance. "

Ainsi, en créant des souvenirs heureux, vous pouvez les préparer à être des adultes heureux et bienveillants.

8. Soyez heureux

Les enfants apprennent de ce qu’ils voient et entendent, pour le meilleur ou pour le pire. Si un adulte présente un comportement positif, l’enfant est plus susceptible de rendre la pareille. Alors soyez heureux, c'est contagieux !

9. Laissez-le prendre des risques

Les enfants ont besoin d’un peu de supervision, pourtant, les adultes peuvent exagérer en surveillant tous leurs moindres faits et gestes. Mais il se trouve que c’est contre-productif pour le développement.

Une attention extrême envers un enfant, ses besoins et ses problèmes imaginaires, encourage les parents à réduire leurs exigences envers leur enfant. Ce dernier se retrouve rarement confronté à des situations défavorables, n’apprend pas à faire face, n’acquiert pas de résilience, de maturité, et d’ autres compétences indispensables dans la vie.

10. Ne comparez pas votre enfant aux autres

La pression pour réussir dans la société d’aujourd’hui, peut instaurer un sens précoce de la compétitivité – et certains adultes le font en comparant leur enfant à quelqu’un d’autre. Parfois, les adultes souligneront également les traits de personnalité souhaitables chez un autre enfant, en espérant les reproduire chez l’autre.

Ces tendances comparatives peuvent nuire à la confiance et à l’estime de soi d’un enfant.