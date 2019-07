10 astuces pour vaincre la canicule sans climatisation

L'été sera chaud, l'été sera chaud... dans les tee-shirts dans les maillots ... On nous avait promis de fortes chaleurs sur le sol Belge, on y est !

Comment y survivre sans ventilo et compagnie ?

Vous serez probablement tentés de passer la journée devant un ventilateur ou de remonter les carreaux de votre voiture pour mettre la clim' à fond.

La facture d’électricité, elle, risque bien de vous rendre rouge de rage.

Voici donc quelques astuces dénichées sur Huffington Post pour se protéger des pics de chaleur au quotidien :

1. Laisser les volets fermés

Selon le magazine Family Handyman, 30% de l’excès de chaleur proviendrait de nos fenêtres.

En baissant rideaux et stores, vous éviterez que votre pièce devienne une véritable serre et pourrez baisser la température intérieure de près de 10°C.

2. Ouvrir et fermer ses portes au bon moment

Naturellement, il est important de bien choisir les moments pour baisser ses stores et ses rideaux.

En effet, il est préférable de tirer parti de la fraîcheur de la nuit en laissant l’air circuler naturellement dans la maison.

3. Préférer les draps d’été

Par "draps d’été", on entend de préférer certaines matières plutôt que d'autres.

Bien que les draps en flanelles et couvertures polaires soient de bons isolants, le coton garde la fraîcheur et laisse respirer la peau.

4. Se concentrer sur la température de son corps plus que de sa maison

Les pics de chaleur ne sont pas un phénomène nouveau et, pourtant, tout le monde y a survécu.

Concentrez-vous donc davantage sur la température de votre corps que celle ambiante : une boisson ou un tissu frais sont des bons moyens de lutter contre les températures élevées.

5. Rafraîchir son lit

Allez-y franchement : dormir la tête sur un oreiller rafraîchissant n’a jamais tué personne.

Inversez le rôle de la bouillotte en la mettant au congélateur pour la glisser au fond de votre lit. Pour le reste de votre corps, vous êtes toujours libres d’humidifier vos draps.

6. Laisser entrer l’air nocturne

En fonction de votre région, les températures nocturnes peuvent baisser, tirez-en parti.

N’oubliez pas de refermer fenêtres et volets le matin, avant que la température ne remonte excessivement.

7. Aux oubliettes les ampoules à incandescence

Comme les lampes à incandescence gaspillent environ 90% de leur énergie en émissions de chaleur, n’hésitez plus à passer aux LFC (lampes fluorescentes compactes).

8. Le bon moment pour privilégier les barbec'

C’est évident, l’utilisation d’un four ou d’une cuisinière réchauffe une maison.

Si vous avez déjà l’impression qu’il fait dans les 40°C chez vous, allumer le four à 200°C ne risque pas d’aider.

9. Un système alternatif à la clim

Remplissez un saladier de glaçons (ou placez-y quelque chose de très froid, comme un pain de glace) et posez-le de biais devant un grand ventilateur pour que l’air souffle sur la glace.

Ainsi, vous obtenez une température glaciale et une impression d’humidité.

10. Faire quelques aménagements de long terme

Quand la chaleur est un problème récurrent, il faut y mettre un terme … à long terme.

Les films isolants de survitrage, par exemple, sont une solution relativement efficace, qui fonctionne un peu comme les volets. L’ajout d’auvents, d’arbres ou de plantes grimpantes sur ou devant les fenêtres les plus exposées protège votre maison des rayons du soleil, réduit la quantité de chaleur qu’elle absorbe et représente un investissement plus que rentable.

