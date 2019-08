1, 2, 3... Citron ! C'est tout bon

Très riche en vitamine C, le citron se déguste toute l'année. Son goût subtil et tonique fait de ce fruit un incontournable de la cuisine. Mais ses vertus sont tellement nombreuses qu’elles dépassent largement le cadre purement alimentaire !

Le citron participe au nettoyage de l'organisme et aide à digérer facilement les lipides. Il ne fait pas maigrir mais il élimine les toxines présentes dans le corps. Et il n'est bien sûr pas du tout calorique.

Le citron éclaircit légèrement les cheveux, les fait briller et leur donne du volume. C'est aussi un bon antipelliculaire. A utiliser avec modération cependant pour ne pas agresser et assécher le cuir chevelu.

Un allié santé efficace...

Pour l'organisme

Vu sa teneur en vitamine C et surtout grâce à ses antioxydants naturels, le citron booste le système immunitaire. C'est un excellent antiseptique, antibiotique et antiviral, parfait dans le traitement du rhume et du mal de gorge.

Pour le foie

Le citron stimule la production de la bile et évacue les mauvaises toxines accumulées dans le foie. Rien de mieux qu'une cure de citron après une soirée bien arrosée ou en cas de gros coup de fatigue.