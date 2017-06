Coupe des Confédérations : un nouveau trophée pour Cristiano Ronaldo ?

Lors des trois dernières éditions, le Brésil l'avait emporté ; après une victoire 4-1 contre l'Argentine en 2005, après une victoire 3-2 contre les Etats-Unis en 2009 et près une victoire nette et sans bavure 3-0 contre l'Espagne il y a quatre ans. Seulement, les Brésiliens ne fouleront pas les pelouses russes cette année et ne pourront donc pas défendre leur titre.

Huit équipes prennent part à la compétition : outre celle du pays hôte (Russie) et de l'Allemagne (championne du Monde en 2014) on retrouve en principe les champions continentaux. Le tournoi fait figure de répétition générale pour les organisateurs de la Coupe du monde de 2018, qui se déroule également en Russie.