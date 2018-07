Tour de France : un bel hommage belge en 2019 !

En 1969, Eddy Merckx remportait son premier maillot jaune à l'occasion de la 59e édition du Tour… 50 ans et 4 maillots jaunes de plus plus tard, le Tour de France lui rend hommage et s’élancera de Bruxelles lors de sa 106e édition.

"C’est un hommage exceptionnel, j’en suis très fier, nous a confié Eddy Merckx. Je remercie Christian (Prudhomme) et la ville de Bruxelles de me faire cet honneur parce que le Tour de France, c’est pour moi la plus belle victoire de ma carrière et c’est dans le parcours du contre- la-montre que j’ai pour la première fois endossé le maillot jaune, ça reste des souvenirs incroyables."

Au programme en 2019

Les deux premières étapes belges ont été dévoilées en début d’année en présence du directeur du Tour Christian Prudhomme et d’Eddy Merckx en personne.

Le samedi 16 juillet, les coureurs relieront Bruxelles-Charleroi-Bruxelles au détour d’un parcours de 192 kilomètres qui viendra terminer sa course au château de Laeken.

Le lendemain aura lieu une étape de contre-la-montre au cœur de la capitale belge, soit 28 km au départ du Palais royal direction l’Atomium.