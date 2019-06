Tour de France : toutes les infos sur l'édition 2019

Alors que le Tour fêtait son 100e anniversaire en 2013, 2019 possède aussi son lot de célébration. Cette année, le mythique maillot jaune à 100 ans ! Un maillot crée en 1909 porté par les plus grands au cours de l’histoire de la Grande Boucle. Parmi eux, un Belge, Eddy Merckx, qui remporte le Tour pour la première fois en 1969. 50 ans et 4 maillots jaunes de plus plus tard, le Tour de France lui rend hommage et s’élancera de Bruxelles lors de sa 106e édition.