Tour de France 2019 : suivez l’arrivée aux Champs-Elysées en direct

Ce dimanche 28 juillet, la 106e édition du Tour de France prendra fin à Paris au terme de 21 étapes et 3480 km de course à travers l’hexagone et la Belgique.

Pour ce dernier jour de course, le peloton s’élancera de Rambouillet pour rejoindre les Champs-Élysées et l’Arc de Triomphe en 128 km. Rambouillet, une commune déjà connue des cyclistes puisqu’elle avait accueilli un départ d’étape en 2012, nous rappelle Christian Prudhomme, directeur du Tour, sur la page officielle de la compétition.

Comme toujours, cette étape intensive qui clôture près d’un mois de compétition sera très suivie partout dans le monde, avec comme magnifique décor, les rues de la capitale française pour le sprint final. L’étape promet aussi quelques montées, dans la vallée de Chevreuse, qui pourraient avoir leur importance dans l’attribution des points pour le maillot à pois.

Rendez-vous en direct dès 17h55 sur La Une, pour ensuite basculer sur La Deux à 19h15.