Suivez Paris-Roubaix en direct : qui succèdera au Belge Greg Van Avermaet ?

L’année dernière, la victoire est revenue au Belge Greg Van Avermaet qui avait traversé l’enfer en 5h41 et 07 secondes.

Cette année, tous les regards se tournent vers Niki Terpstra, qui a déjà remporté cette course en 2014. Après être sorti vainqueur du Grand Prix de l'E3 et du Tour des Flandres le 1er avril, le Néerlandais de l’équipe Quick-Step Floors réussira-t-il un triplé avec Paris-Roubaix ce dimanche 8 avril ? Rendez-vous sur la RTBF pour suivre la course en direct. Avant lui, seuls Tom Boonen et Fabian Cancellara ont réussi cet exploit.