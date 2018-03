Suivez l'édition 2018 du Tour des Flandres en direct !

Cette année, l’épreuve qui s’élance d’Anvers et se termine à Audenarde, reste identique à l’édition précédente. Durant ces 266,5 km de course, les coureurs affronteront pas moins de 18 monts dont le Vieux Quaremont à trois reprises et le Pateberg à deux reprises.

Quatre équipes continentales belges et deux équipes mondiales belges concourent cette année, la Quick-Step Floors et la Lotto Soudal, parmi laquelle on retrouve un Tiesj Benoot en grande forme !

"Je suis impatient d'être au Tour des Flandres […] Je suis ravi de ma forme après dix jours sans compétition" a confie le coureur de 24 ans, cinquième à Harelbeke.