Roland Garros, les choses sérieuses commencent !

Laurent Bruwier, Benjamin Deceuninck et leurs consultants couvriront le tournoi durant plus de 70 heures en direct. A l’antenne, ils seront accompagnés de Christophe Rochus, Philippe Dehaes, l’ancien coach de Xavier Malisse, Kristof Vliegen et de Christophe Rochus, qui entraine aujourd’hui la joueuse ukrainienne Maryna Sanewska.

Samedi 3 juin : 11h

Dimanche 4 juin : 15h05

Lundi 5 juin : 11h

Mardi 6 juin : 14h

Mercredi 7 juin : 14h

Jeudi 8 juin : 15h

Vendredi 9 juin : 12h55

Samedi 10 juin : 14h55

Dimanche 11 juin : 14h55