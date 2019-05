« Roland Garros 2019 » : Bientôt sur vos écrans !

Antonia Lottner (WTA 149) sera celle qui fera face à Bonaventure. Leur seule et unique rencontre date d’il y a 6 ans, rencontre durant laquelle l’Allemande s’était imposée.

Yanina Wickmayer affrontera pour la première fois sur le circuit, la Russe Natalia Vikhlyantseva, 22 ans, 119e au classement WTA. La Russe qui a pris part aux neuf derniers tournois du Grand Chelem.

Greet Minnen, 150e mondiale, a hérité de son côté de la Française Margot Yerolymos (WTA 340), 22 ans, qu’elle n’a jamais rencontrée non plus. Yerolymos a obtenu une invitation pour entrer dans le tableau des qualifications. En cas de succès, Wickmayer et Minnen seront opposées au deuxième tour.