Roberto Martinez dévoile ses 23 Diables Rouges

12 stades, 32 équipes, 64 rencontres. Le 14 juin prochain déjà, c'est le début de un mois de football intense avec la Coupe du Monde 2018, cette année, en Russie. Cette-même date marque le coup d'envoi avec un premier match opposant la Russie à l'Arabie Saoudite. La Belgique affrontera le Panama le 18 juin.

Lesquels de nos joueurs auront la chance de représenter nos couleurs ? On l'attendait depuis un petit temps, Roberto Martinez révélera la liste des 23 Diables Rouges sélectionnés pour la Coupe ce lundi 21 mai à 11h45 sur La Une et sur RTBF Auvio. La rédaction websport de la RTBF s'est prêtée au jeu en révélant sa propre sélection. Elle vous propose aussi de constituer votre propre équipe belge. N'attendez plus !