Retour gagnant pour Nadal ?

Zverev et la classe biberon arriveront-ils à renverser les cadors ? - TIZIANA FABI - AFP

Lorsque le soleil et la terre battue reviennent, il se rappelle au souvenir de tout le circuit ; pourra-t-il ajouter son nom une dixième fois au palmarès ? Rafael Nadal a réussi un come-back époustouflant ces dernières semaines. Derrière lui, on notera l'absence de Roger Federer qui se prépare pour Wimbledon. Tandis que Novak Djokovic, le tenant du titre, étrennera sa nouvelle collaboration avec André Agassi, et Andy Murray tentera de faire honneur à son classement mondial. Faudra-t-il également se méfier de la classe biberon emmenée par Zverev, Goffin, Thiem ou encore Dimitrov ?