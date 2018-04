Rallye d’Argentine : Thierry Neuville "va rendre la vie beaucoup plus difficile à Ogier" !

La cinquième étape du World Rallye Championship se déroule du 26 au 29 avril en Argentine, dans la ville de Villa Carlos Paz, à 700 km de Buenos Aires.

L’an dernier, Thierry Neuville s’était imposé sur les pistes sableuses et caillouteuses et espère "répéter cette performance ce week-end" !

Sébastien Ogier, le leader actuel du classement des pilotes, compte pour l’instant une avance de 17 points sur le pilote belge.

Au micro d’Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Argentine, Neuville a démontré qu’il n’avait rien perdu de son esprit de compétition : "Je crois que nous serons compétitifs ce week-end. Ceci devrait nous permettre de redresser la barre pour rendre la vie beaucoup plus difficile à Ogier et aux autres. J'espère pouvoir m'imposer sur cette épreuve. Tanak, Ogier et Mikkelsen seront proches à mon avis."