Ne ratez pas la grande finale du mondial de foot féminin Pays-Bas/USA !

Sans surprise, les Américaines ont battu l’Angleterre 2-1 ce mardi lors de la première demi-finale jouée à Lyon et se sont ainsi qualifiées pour leur 5e finale en huit éditions ! Spécialistes des débuts de match canon, les Américaines ont été fidèles à leurs habitudes. Comme à chaque match dans ce tournoi, elles ont marqué dans les 12 premières minutes.

Mercredi, ce sont les Pays-Bas qui ont battu la Suède 1-0 après prolongation, à l’issue de la deuxième demi-finale de la 8e édition du Mondial féminin de football, toujours à Lyon. L’unique but des championnes d’Europe est tombé à la 99e minute du pied de Jackie Groenen. In extremis.

Ce sera donc les Néerlandaises contre les Américaines pour cette grande finale de la coupe du monde féminine de football. Qui, des Pays-Bas ou des USA remportera la victoire ?

Pour le savoir, rendez-vous ce dimanche 7 juillet sur la Deux à 16h50… ou sur Auvio.

