Mondial de foot féminin : ne ratez pas les demi-finales !

Les Américaines, tombeuses de l’équipe de France en quart de finale, pourront-elles se qualifier pour une troisième finale mondiale consécutive ? Les Anglaises, médaillées d’argent en 2015 au Canada pourront-elles franchir une nouvelle étape et rêver de soulever une première Coupe du Monde ? Réponses ce mardi 2 juillet avec Vincent Langendries et Cécile de Gernier dans cette première demi-finale de la Coupe du Monde féminine de football à 20h50 sur la Deux et sur Auvio.

Suivez ce lien pour accéder au match en direct.