Mondial de foot féminin : ne manquez pas les quarts de finale

Vendredi 28 juin, les deux favoris de la compétition s’affrontent pour un France – USA au sommet. Rendez-vous à 20h50 sur La Deux.

Un match à ne manquer sous aucun prétexte entre l’équipe féminine qui possède le plus beau palmarès et le pays hôte de la compétition. Les Françaises se sont qualifiées à l’issue d’une rencontre tendue face au Brésil, qui s’est clôturé dans les prolongations. Seront-elles d’attaque face aux Américaines, toujours plus impressionnantes ?