Mondial 2018 : Will Smith rappe pour l'hymne officiel !

Après "We are one" de Pitbull, Jenifer Lopez et Claudia Leitte, place à un tout nouveau trio pour signer l’hymne officiel de la Coupe du Monde 2018 !

L'acteur et chanteur américain Will Smith, le chanteur de reggaeton américain Nicky Jam et la chanteuse kosovare Era Istrefi se sont réunis pour chanter "Live It Up".

Une chanson qui marque le retour à la musique pour l’interprète du prince de Bel-Air qui prouve qu’il n’a rien perdu de son flow. Et si c’est un réel bonheur pour les fans de le retrouver derrière le micro, le plaisir est partagé par l’artiste :

"C'est un honneur qu'on m'ait demandé de jouer cette chanson lors de la Coupe du Monde 2018", a déclaré la star hollywoodienne de 49 ans. "Cet événement mondial réunit des gens du monde entier pour encourager, rire et vivre quelque chose de magique. Collaborer avec Nicky Jam, le producteur Diplo et Era sur ce morceau représente la réunion d'une harmonie, de saveurs éclectiques et de genres. A la fin de journée, on veut juste voir le monde danser !"

Alors que le trio effectuera une prestation de l’hymne lors de la finale du Mondial le 15 juillet à Moscou, le clip sera quant à lui présenté le 7 juin prochain.