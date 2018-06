Mondial 2018 : la fin du conte de fées islandais face à l'Argentine ?

Champions du monde à deux reprises (1978, 1986) et demi-finalistes en 1930, 1990 et 2014, les Argentins sont des habitués des compétitions mondiales.

Qui dit nouvelle époque, dit nouvelle équipe. Après l'échec de 2014, 2018 sera-t-elle l'année de la victoire ?

Les préparatifs n’ont pourtant pas été faciles pour l’Albiceleste. Privée de son gardien (Sergio Romero) et de Manuel Lanzini pour cause de blessures, l’équipe a également dû encaisser quelques défaites, sans compter l'annulation du match amical avec Israël sous pression palestinienne.

Qu'elle se rassure, l'Argentine peut compter sur son champion : meilleur buteur des éliminatoires, Lionel Messi annonce la couleur dès le début.

Néanmoins, la vedette argentine refuse de résumer le talent de son équipe au sien : "Ça ne dépend pas d’un seul joueur et encore moins maintenant que le football devient un sport de plus en plus complexe", confie-t-il à RMC Sport.

