Euro féminin 2017 : les Red Flames au pied du mur !

Ce jeudi 20 juillet à 17h40 sur La Deux, suivez le deuxième match de poule de nos Red Flames. Opposées à la Norvège, elles n'ont (déjà) plus le droit à l'erreur si elles veulent poursuivre l'aventure. En effet, dans le groupe, les positions sont claires : le Danemark et les Pays-Bas ont 3 points et la Belgique et la Norvège 0... Qui sera la première Belge à marquer dans un Championnat d'Europe ?