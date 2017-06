Le duo légendaire Prost - Senna se reforme !

Les 24 heures du Mans sont entrées dans la légende du sport automobile grâce à des exploits incroyables (Louis Rosier en 1950 qui remporte la course quasi seul en ayant laissé son fils conduire... deux tours !), à des histoires tragiques (en 1955 lorsqu'un accident terrible tue 92 personnes), à des récits rocambolesques (comme en 1966 ou Ford tente de faire arriver ses deux voitures ex-æquo mais que la victoire est attribuée à la N°2 car elle n'avait démarré que 4e et avait donc roulé plus de distance), à des prises de position risquées (Jacky Ickx traversant la piste en marchant).

L'histoire retient que Graham Hill est à ce jour, et sans doute pour longtemps, le seul pilote à avoir remporté les 24h du Mans, le GP de Monaco et les 500 miles ! Surnommé Monsieur Le Mans, Jacky Ickx a perdu son record de victoires lorsque Tom Kristensen a atteint la barre mythique des 9 succès. On retiendra encore pêle-mêle les éditions de 1970 qui servit au tournage de Le Mans avec Steve McQueen, de 1979 qui vit l'acteur Paul Newman terminer second, ou encore de l'année 1991 où un certain... Michaël Schumacher à bord d'une Sauber-Mercedes, finissait 5e en s'octroyant le record du tour.