L'ultime répétition avant la Grande Boucle !

Froome ne devra plus se méfier de Contador cette année - LIONEL BONAVENTURE - AFP

Pendant huit jours, le peloton va parcourir la France dans des étapes au profil différent (2 étapes accidentées, 2 étapes de plaine, 1 Contre-la-montre, 3 étapes de montagne). Dimanche et lundi, les coureurs emprunteront des cols de quatrième, troisième et deuxième catégorie. Mardi et jeudi, deux étapes de plaine encadreront le Contre-la-Montre de 23,5 km de mercredi.

Enfin, les trois derniers jours de course seront très pentus avec l'Alpe d'Huez et le col de Solaison notamment. A suivre à partir de ce dimanche sur La Une dès 13h35 puis toute la semaine à 15h.