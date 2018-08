L’Europa League de retour sur la RTBF, découvrez le dispositif !

La présentation de cette saison 2018-2019 sera confiée à une journaliste qui est une référence dans le monde footballistique : Christine Schreder.

Ces dernières années, Christine a développé une expertise que tous les amateurs de foot apprécient ; en Pro League et dans l’Europe des 11 sur BeTV. Pour Michel Lecomte, la présence d’un visage féminin à la présentation est une réelle plus-value. "Je ne l’ai jamais caché, nous faisons confiance à une valeur sûre en affirmant un souhait qu’a l’entreprise : la diversité et je suis sensible à la volonté de féminiser notre antenne depuis longtemps. Christine, j’en suis certain, sera la femme de la situation". De plus, VOO Sport World est aussi détenteur des droits annexes de l’Europa League.

Aux côtés de Christine Schreder, les téléspectateurs retrouveront Swann Borsellino

Dans son rôle de consultant, Swann Borsellino a fait l’unanimité durant toute la Coupe du Monde. Il sera présent tous les jeudis sur le plateau de la RTBF. Plus personne ne doute de ses connaissances foot, de sa sincérité, de son humour. Ces atouts incontestables et son naturel sont des éléments que la RTBF a voulu pérenniser en lui demandant de rejoindre son équipe.