EuroHockey Championships 2017 : les Red Lions face aux Pays-Bas

Forts de leurs trois victoires en duels amicaux face à l’Irlande (2-1) et à deux reprises contre l’Inde (3-1 et 1-0), les Red Lions sont en route vers l’Euro de hockey 2017.

Au cours de ce tournoi, ils affronteront les équipes du groupe A : Autriche, Pays-Bas et Espagne. Dans le groupe B, on retrouve l’Allemagne, l’Angleterre, l’Irlande et la Pologne. Seuls les deux premiers de chaque poule accèderont aux demi-finales.

En 2015, à Londres, les Red Lions n'avaient pas passé la phase de groupes et s'étaient classés cinquièmes du tournoi.