Interview de Michel Lecomte : " l'année sportive va être excitante "

Les sports de la RTBF souhaitent également (et de plus en plus) faire la part belle aux autres disciplines: " On ne peut pas tout montrer car nous ne sommes pas une chaîne de sport. On doit trouver notre place dans des créneaux qu’on ne peut pas toujours bouleverser. Mais on essaie d’être présent dans tous les sports - aussi à travers nos magazines - avec un regard plus aigu sur les sports dans lesquels les belges obtiennent des résultats ".

Ainsi le football féminin présenté par Ophélie Fontana a, par exemple, rencontré un franc succès cet été. Car dans le sport, une règle prime tant sur les terrains que pour les audiences TV : " Ce sont les champions qui font la loi ".