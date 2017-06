Hockey World League : Belgique - Espagne

Nous suivrons avec intérêt notre équipe nationale des Red Panthers qui ont remporté deux des trois matchs-tests contre l'Italie (deux victoires et un match nul). Les filles, 14e mondiales, disputeront leur premier match contre l'Australie le 22 juin, avant d'affronter la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne. Dans l'autre poule, la Chine, l'Italie, la Corée, les Pays-Bas et l'Ecosse s'affronteront.